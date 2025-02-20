Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Селиваненко: Андреева показала, что называть каждую победу сенсацией уже не имеет смысла

Селиваненко: Андреева показала, что называть каждую победу сенсацией уже не имеет смысла
Комментарии

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко оценил победу 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой над полькой Игой Швёнтек на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Дубай (ж). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 13:10 МСК
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Безусловно, победа над одной из лучших в туре запоминается и говорит о многом. Вместе с тем Мирра уже со своих первых больших турниров показала, что с её потенциалом называть каждую победу «прорывом» или «сенсацией» уже не имеет смысла. Теперь это, скорее, просто турнирная жизнь, в которой есть место таким важным и громким победам», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Мирра Андреева стала пятой теннисисткой, обыгравшей Швёнтек и Соболенко за последний год
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android