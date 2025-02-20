Селиваненко: Андреева показала, что называть каждую победу сенсацией уже не имеет смысла
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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко оценил победу 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой над полькой Игой Швёнтек на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
Дубай (ж). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 13:10 МСК
14
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Безусловно, победа над одной из лучших в туре запоминается и говорит о многом. Вместе с тем Мирра уже со своих первых больших турниров показала, что с её потенциалом называть каждую победу «прорывом» или «сенсацией» уже не имеет смысла. Теперь это, скорее, просто турнирная жизнь, в которой есть место таким важным и громким победам», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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