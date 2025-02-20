Пресс-служба WTA отреагировала на победу Мирры Андреевой в матче с Игой Швёнтек

Пресс-служба WTA одним выражением охарактеризовала победу 14-й ракетка мира российской теннисистки Мирры Андреевой над пятикратной победительницей турниров «Большого шлема» полькой Игой Швёнтек (6:3, 6:3) в четвертьфинале хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). ) 17-летняя россиянка стала самой молодой теннисисткой, одержавшей пять побед над игроками топ-10 рейтинга WTA, после Николь Вайдишовой из Чехии в 2007 году.

«Не так уж плохо, а?» — написано в сообщении на официальной странице WTA в социальных сетях.

В матче за выход в финал соревнований в Дубае Мирра Андреева сыграет с победительницей матча между Еленой Рыбакиной из Казахстана и американкой Софьей Кенин.