Андрей Рублёв — Алекс де Минор: россиянин проиграл второй сет 1/4 финала в Дохе

В эти минуты на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе проходит четвертьфинальный матч, в котором встречаются 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и австралиец Алекс де Минор, занимающий восьмую строчку мирового рейтинга.

Россиянин проиграл второй сет со счётом 3:6. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Алекс де Минор.

Рублёв и де Минор провели между собой семь матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч — 4-3 в пользу австралийца.

Напомним, действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Чехии Якуба Меншика.