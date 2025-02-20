Андреева раскрыла, что ей говорила тренер во время победного матча со Швёнтек в Дубае
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14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, какие советы ей давала тренер Кончита Мартинес во время матча с полькой Игой Швёнтек. Мирра одержала победу со счётом 6:3, 6:3.
Дубай (ж). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 13:10 МСК
14
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Что сказала тренер? Честно говоря, думаю, она не сказала мне ничего нового (смеётся)! Она сказала всё то, что я уже знаю, — продолжать в том же духе, потому что я играла хорошо. Сказала, чтобы я искала свои удары, что не надо ничего менять, а продолжать играть так же. Честно говоря, это сложнее для меня — играть так же, чем что-то менять. У меня была чёткая цель на матч», — сказала Андреева в интервью на корте после матча.
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