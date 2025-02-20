Андреева раскрыла, что ей говорила тренер во время победного матча со Швёнтек в Дубае

14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, какие советы ей давала тренер Кончита Мартинес во время матча с полькой Игой Швёнтек. Мирра одержала победу со счётом 6:3, 6:3.

«Что сказала тренер? Честно говоря, думаю, она не сказала мне ничего нового (смеётся)! Она сказала всё то, что я уже знаю, — продолжать в том же духе, потому что я играла хорошо. Сказала, чтобы я искала свои удары, что не надо ничего менять, а продолжать играть так же. Честно говоря, это сложнее для меня — играть так же, чем что-то менять. У меня была чёткая цель на матч», — сказала Андреева в интервью на корте после матча.