Мирра Андреева стала самой молодой полуфиналисткой в истории турнира WTA-1000 в Дубае

14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ( 17 лет и 297 дней) стала самой молодой полуфиналисткой хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) за всю историю его проведения (с 2001 года).

Сегодня, 20 февраля, Андреева одержала победу над пятикратной победительницей турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек со счётом 6:3, 6:3 в четвертьфинале соревнований в Дубае.

В матче за выход в финал турнира в Дубае Мирра Андреева сыграет с победительницей матча между седьмой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана и американкой Софьей Кенин, занимающей 56-ю строчку рейтинга WTA.