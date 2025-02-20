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Мирра Андреева стала первой теннисисткой в возрасте до 18 лет, обыгравшей Игу Швёнтек

Мирра Андреева стала первой теннисисткой в возрасте до 18 лет, обыгравшей Игу Швёнтек
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14-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева (17 лет и 297 дней) стала первой теннисисткой в возрасте до 18 лет, которая обыграла пятикратную победительницу турниров «Большого шлема» польку Игу Швёнтек на турнире уровня WTA.

Дубай (ж). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 13:10 МСК
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Сегодня, 20 февраля, Андреева в четвертьфинале хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) одержала победу над Швёнтек со счётом 6:3, 6:3.

Также Андреева стала пятой теннисисткой, которой удалось обыграть и Швёнтек, и лидера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко за последний год.

В матче за выход в финал турнира в Дубае Мирра Андреева сыграет с победительницей матча между седьмой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана и американкой Софьей Кенин, занимающей 56-ю строчку рейтинга WTA.

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