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Клара Таусон вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дубае, победив Линду Носкову

Клара Таусон вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дубае, победив Линду Носкову
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38-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон вышла в полуфинал на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинале она одержала победу над представительницей Чехии Линдой Носковой (35-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Дубай (ж). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 15:10 МСК
Клара Таусон
38
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		4
         
Линда Носкова
35
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время Таусон выполнила девять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Носковой 10 эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в финал «тысячника» в Дубае Клара Таусон поспорит с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Сорана Кырстя (Румыния).

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