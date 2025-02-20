Клара Таусон вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дубае, победив Линду Носкову

38-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон вышла в полуфинал на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинале она одержала победу над представительницей Чехии Линдой Носковой (35-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время Таусон выполнила девять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Носковой 10 эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в финал «тысячника» в Дубае Клара Таусон поспорит с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Сорана Кырстя (Румыния).