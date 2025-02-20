Янчук: Швёнтек была обязана побеждать Андрееву, но психология сыграла злую шутку

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой над полькой Игой Швёнтек на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

«В какой-то степени результаты встречи неожиданные. Швёнтек — вторая ракетка мира и была обязана выигрывать. Но Мирра прогрессирует в своём мастерстве. Она стала мощнее, быстрее и опытнее. Мирра выступает на своём уровне. Прогресс продолжается. Психологический фактор сыграл против Швёнтек злую шутку — она понимала, что соревнуется с восходящей звездой. Это оказывало на неё давление, которое вылилось в невынужденные ошибки», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.