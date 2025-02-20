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Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Дубае, где встретится с Миррой Андреевой

Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Дубае, где встретится с Миррой Андреевой
Елена Рыбакина
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Казахстанская теннисистка седьмая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв соперницу из США 56-ю ракетку мира Софью Кенин со счётом 6:2, 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Рыбакиной удалось реализовать три брейк-пойнта из пяти, а также выполнить 17 подач навылет. Она также допустила три двойные ошибки. Кенин не выполнила ни одного эйса, реализовала один брейк-пойнт из четырёх и допустила одну двойную ошибку.

Дубай (ж). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 17:40 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 2
         
Софья Кенин
56
США
Софья Кенин
С. Кенин

В 1/2 финала соревнований в Дубае представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет с российской теннисисткой 14-м номером мирового рейтинга Миррой Андреевой.

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