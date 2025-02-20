Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Дубае, где встретится с Миррой Андреевой

Казахстанская теннисистка седьмая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв соперницу из США 56-ю ракетку мира Софью Кенин со счётом 6:2, 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Рыбакиной удалось реализовать три брейк-пойнта из пяти, а также выполнить 17 подач навылет. Она также допустила три двойные ошибки. Кенин не выполнила ни одного эйса, реализовала один брейк-пойнт из четырёх и допустила одну двойную ошибку.

В 1/2 финала соревнований в Дубае представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет с российской теннисисткой 14-м номером мирового рейтинга Миррой Андреевой.