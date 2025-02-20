Андрей Рублёв на тай-брейке одолел де Минора и вышел в полуфинал турнира в Дохе

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинальный раунд турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар), призовой фонд которого составляет $ 3 035 960.
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В матче 1/4 финала Рублёв (5) со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (10:8) обыграл восьмую ракетку мира из Австралии Алекса де Минора (2). Встреча теннисистов продлилась 2 часа 42 минуты. Рублёв восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету де Минора четыре эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Отметим, что в третьем сете Рублёв вёл со счётом 5:2. Всего по ходу матча Андрей упустил семь матчболов.
За выход в финал турнира в Дохе Рублёв сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 4) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
- 20 февраля 2025
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