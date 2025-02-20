Фото: эмоции Андрея Рублёва после упущенного преимущества в матче с де Минором в Дохе
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв провёл тяжёлый эмоциональный матч в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар), где встречался с восьмой ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором.
Доха (м). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 14:40 МСК
10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|3
|7 10
|
|6
|6 8
8
Алекс де Минор
А. де Минор
В кадр телетрансляции попал момент, в котором Рублёв успокаивает себя после того, как он упустил преимущество 5:2 в третьем сете. Сначала Андрей смеялся, запрокинув голову. После просто сидел с закрытыми глазами.
Фото: скриншот из трансляции
Фото: скриншот из трансляции
Отметим, что матч с де Минором Рублёв выиграл со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (10:8).
За выход в финал турнира в Дохе Рублёв сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 4) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
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