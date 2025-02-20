Андрей Рублёв прокомментировал нервную победу над де Минором на турнире в Дохе

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар).
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В матче 1/4 финала Рублёв (5) со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (10:8) обыграл восьмую ракетку мира из Австралии Алекса де Минора (2). Встреча теннисистов продлилась 2 часа 42 минуты. По ходу матча Андрей упустил семь матчболов.
— Почти 45 минут разделили твой первый матчбол и восьмой. Какими были эти 45 минут?
— Дело было не в этих 45 минутах… Не знаю. Когда у меня был первый матчбол, я действительно играл хорошо, всё делал верно, но он провёл нереальный розыгрыш. Точный удар с бэкхенда по линии. После этого я подумал: «В большинстве случаев после таких розыгрышей соперник побеждает». Обычно такое становится поворотным моментом. Потом я начал зажиматься, стал более эмоциональным. У меня был ещё один матчбол, но мне немного не повезло. И когда я уступил подачу, я сказал себе: «Ладно, плевать. Если проиграю, то хотя бы выложусь до конца». Потом у меня были матчболы при счёте 5:4, тяжело прокомментировать, что случилось, — сказал Рублёв в интервью на корте.
- 20 февраля 2025
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