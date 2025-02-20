Андрей Рублёв впервые за полгода обыграл соперника из топ-10 мирового рейтинга

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв впервые с августа 2024 года обыграл соперника из топ-10 мирового рейтинга.

Это произошло в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Рублёв (5) со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (10:8) обыграл восьмую ракетку мира из Австралии Алекса де Минора (2). Встреча теннисистов продлилась 2 часа 42 минуты. По ходу матча Андрей упустил семь матчболов.

До матча с де Минором в Дохе Рублёв в последний раз обыгрывал соперника из топ-10 в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале (Канада) в прошлом году (11 августа). Тогда Андрей оказался сильнее первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Их встреча завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:2 в пользу россиянина.