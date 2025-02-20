«Хотелось ударить его». Рублёв оценил игру де Минора в их матче на турнире в Дохе

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил игру восьмой ракетки мира австралийца Алекса де Минора в напряжённые моменты их матча в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар).
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— Что вы думаете об Алексе в моменты, когда он отыгрывался? Кажется, он отыгрывал матчболы благодаря потрясающему теннису.
— Это правда. Мне знакомо это чувство. Я знаю это ощущение, у меня у самого были такие матчи — ты внезапно отыгрываешь безумный матчбол, когда кажется, что встреча уже окончена, а потом всё меняется. Появляется сосредоточенность, спокойствие, которые очень помогают. А соперник начинает испытывать стресс. Я знаю, каково это, потому что сам бывал в таких ситуациях. И когда я проиграл подачу, сказал себе: «Ладно, хотя бы просто борись до конца»… Не знаю, хотелось ударить его (смеётся), — сказал Рублёв в интервью на корте.
- 20 февраля 2025
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