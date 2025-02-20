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Берреттини: меня никогда не покидало чувство, что я принадлежу к числу лучших игроков мира

Берреттини: меня никогда не покидало чувство, что я принадлежу к числу лучших игроков мира
Маттео Берреттини
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35-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, что трезво оценивает свой уровень и причисляет себя к числу лучших игроков в туре. Ранее он вышел в 1/4 финала турнира АТР-500 в Дохе. На старте турнира ему удалось победить серба Новака Джоковича.

«Меня никогда не покидало чувство, что я принадлежу к числу лучших игроков мира. Я пережил несколько очень сложных времён, но в глубине души знал, что у меня есть определённый уровень. Усердно работая последние несколько лет, говорил себе, что никогда не должен забывать обо всём, что делаю. Напоминал себе, что заслуживаю всего лучшего. И верю в это.

Мне нужно играть, чувствовать огонь соперничества, испытывать гнев и печаль, когда терплю поражения. Теперь понимаю: это то, за что я так упорно бился», — сказал теннисист на послематчевой пресс-конференции.

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