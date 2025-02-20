Даниил Медведев снялся с турнира в Дохе прямо по ходу матча
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Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар) прямо по ходу матча 1/4 финала, в котором встречался с 23-й ракеткой мира из Канады Феликсом Оже-Альяссимом.
Доха (м). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 17:40 МСК
23
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Медведев отыграл первый сет (31 минуту), в котором сильнее со счётом 6:3 оказался канадец. После чего Даниил объявил о своём решении отказаться от продолжения встречи по состоянию здоровья.
Отметим, что Медведев по ходу матча и перед снятием не вызывал на корт медицинский персонал.
За выход в финал турнира в Дохе Оже-Альяссим сразится с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, 10-й ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым, которому уступает 1:5 по личным встречам.
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