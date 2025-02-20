Даниил Медведев снялся с турнира в Дохе прямо по ходу матча

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар) прямо по ходу матча 1/4 финала, в котором встречался с 23-й ракеткой мира из Канады Феликсом Оже-Альяссимом.

Медведев отыграл первый сет (31 минуту), в котором сильнее со счётом 6:3 оказался канадец. После чего Даниил объявил о своём решении отказаться от продолжения встречи по состоянию здоровья.

Отметим, что Медведев по ходу матча и перед снятием не вызывал на корт медицинский персонал.

За выход в финал турнира в Дохе Оже-Альяссим сразится с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, 10-й ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым, которому уступает 1:5 по личным встречам.