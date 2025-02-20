Полиция Дубая вынесла вердикт по делу о «навязчивом поведении» в адрес Эммы Радукану

Полиция Дубая (ОАЭ) выдала мужчине, которого обвинили в «навязчивом поведении» в отношении чемпионки US Open — 2021 британской теннисистки Эммы Радукану, приказ не приближаться к 22-летней спортсменке.

Радукану сняла официальные обвинения с этого человека. Однако правоохранительные органы всё равно запретили мужчине посещать турнир категории WTA-1000 в Дубае, а также приближаться к Эмме.

Напомним, Радукану не смогла сдержать слёз по ходу матча первого круга с 17-й ракеткой мира чешкой Каролиной Муховой на турнире категории в Дубае. Выяснилось, что перед матчем неназванный мужчин подошёл к Радукану на публике, передал ей некую записку, сфотографировал её и продемонстрировал поведение, которое «причинило ей беспокойство».

«Мы предприняли оперативные действия для устранения инцидента с участием звезды британского тенниса Эммы Радукану в соответствии с местными правовыми нормами. Хотя Радукану позже решила снять обвинения, мужчина подписал официальное обязательство держаться от неё на расстоянии и был отстранён от посещения будущих турниров», — говорится в заявлении полиции.