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Полиция Дубая вынесла вердикт по делу о «навязчивом поведении» в адрес Эммы Радукану

Полиция Дубая вынесла вердикт по делу о «навязчивом поведении» в адрес Эммы Радукану
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Полиция Дубая (ОАЭ) выдала мужчине, которого обвинили в «навязчивом поведении» в отношении чемпионки US Open — 2021 британской теннисистки Эммы Радукану, приказ не приближаться к 22-летней спортсменке.

Радукану сняла официальные обвинения с этого человека. Однако правоохранительные органы всё равно запретили мужчине посещать турнир категории WTA-1000 в Дубае, а также приближаться к Эмме.

Напомним, Радукану не смогла сдержать слёз по ходу матча первого круга с 17-й ракеткой мира чешкой Каролиной Муховой на турнире категории в Дубае. Выяснилось, что перед матчем неназванный мужчин подошёл к Радукану на публике, передал ей некую записку, сфотографировал её и продемонстрировал поведение, которое «причинило ей беспокойство».

Дубай (ж). 2-й круг
18 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
Эмма Радукану
61
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		4
7 8 		6
         
Каролина Мухова
17
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

«Мы предприняли оперативные действия для устранения инцидента с участием звезды британского тенниса Эммы Радукану в соответствии с местными правовыми нормами. Хотя Радукану позже решила снять обвинения, мужчина подписал официальное обязательство держаться от неё на расстоянии и был отстранён от посещения будущих турниров», — говорится в заявлении полиции.

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