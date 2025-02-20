Полиция Дубая вынесла вердикт по делу о «навязчивом поведении» в адрес Эммы Радукану

Полиция Дубая (ОАЭ) выдала мужчине, которого обвинили в «навязчивом поведении» в отношении чемпионки US Open — 2021 британской теннисистки Эммы Радукану, приказ не приближаться к 22-летней спортсменке.
Радукану сняла официальные обвинения с этого человека. Однако правоохранительные органы всё равно запретили мужчине посещать турнир категории WTA-1000 в Дубае, а также приближаться к Эмме.
Напомним, Радукану не смогла сдержать слёз по ходу матча первого круга с 17-й ракеткой мира чешкой Каролиной Муховой на турнире категории в Дубае. Выяснилось, что перед матчем неназванный мужчин подошёл к Радукану на публике, передал ей некую записку, сфотографировал её и продемонстрировал поведение, которое «причинило ей беспокойство».
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
«Мы предприняли оперативные действия для устранения инцидента с участием звезды британского тенниса Эммы Радукану в соответствии с местными правовыми нормами. Хотя Радукану позже решила снять обвинения, мужчина подписал официальное обязательство держаться от неё на расстоянии и был отстранён от посещения будущих турниров», — говорится в заявлении полиции.
- 20 февраля 2025
-
19:21
-
19:20
-
19:09
-
19:06
-
18:53
-
18:40
-
18:23
-
18:13
-
18:10
-
17:57
-
17:52
-
17:36
-
17:20
-
17:04
-
16:58
-
15:56
-
15:47
-
15:39
-
15:30
-
15:30
-
15:28
-
15:14
-
15:14
-
15:13
-
15:11
-
15:03
-
14:49
-
14:00
-
13:49
-
13:32
-
13:16
-
13:00
-
12:21
-
12:13
-
11:55