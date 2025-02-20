Андрей Рублёв гарантированно поднимется в рейтинге ATP по итогам турнира в Дохе

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв гарантированно поднимется на одну позицию в рейтинге ATP по итогам своего выступления на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).

Сегодня, 20 февраля, Рублёв (5) вышел в полуфинал данных соревнований. В матче 1/4 финала Рублёв (5) со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (10:8) обыграл восьмую ракетку мира из Австралии Алекса де Минора (2).

В лайв-рейтинге ATP Рублёв уже находится на девятой позиции (3 370 очков). До восьмого места (де Минора) ему не хватает 415 очков. По итогам Дохи Андрей Алекса обойти не сможет, даже если выиграет турнир.