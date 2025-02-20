Петрова: победа над Швёнтек придала Мирре Андреевой уверенности

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2012 в парном разряде российская теннисистка Надежда Петрова прокомментировала победу 17-летней россиянки Мирры Андреевой над пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
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«Андреева одержала отличную победу, которая очень значима для неё и дальнейшего сезона. Ей нужно побольше таких побед над топовыми игроками. Мирра показала великолепный, взрослый и мощный теннис. У Андреевой проходили удары по линии, и она держала концентрацию и собранность. Теперь зависит от того, кто выйдет против неё в полуфинале. Если это будет Рыбакина, это будет ещё один тест. Но победа над Швёнтек должна придать уверенности. На таком покрытии Мирра может обыграть любого», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 20 февраля 2025
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