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Петрова: победа над Швёнтек придала Мирре Андреевой уверенности

Петрова: победа над Швёнтек придала Мирре Андреевой уверенности
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Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2012 в парном разряде российская теннисистка Надежда Петрова прокомментировала победу 17-летней россиянки Мирры Андреевой над пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Дубай (ж). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 13:10 МСК
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Андреева одержала отличную победу, которая очень значима для неё и дальнейшего сезона. Ей нужно побольше таких побед над топовыми игроками. Мирра показала великолепный, взрослый и мощный теннис. У Андреевой проходили удары по линии, и она держала концентрацию и собранность. Теперь зависит от того, кто выйдет против неё в полуфинале. Если это будет Рыбакина, это будет ещё один тест. Но победа над Швёнтек должна придать уверенности. На таком покрытии Мирра может обыграть любого», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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