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«Во втором сете потеряла концентрацию». Рыбакина — о победе в 1/4 финала турнира в Дубае

«Во втором сете потеряла концентрацию». Рыбакина — о победе в 1/4 финала турнира в Дубае
Елена Рыбакина
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Казахстанская теннисистка седьмая ракетка мира Елена Рыбакина прокомментировала победу над американкой Софьей Кенин в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу спортсменки из Казахстана.

«Я начала матч довольно хорошо, но во втором сете немного потеряла концентрацию. Софья — отличный игрок. С ней всегда сложно, хотя мне всё равно удалось найти свою игру. Очень рада, что победила в двух сетах», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Дубай (ж). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 17:40 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 2
         
Софья Кенин
56
США
Софья Кенин
С. Кенин

В 1/2 финала соревнований в Дубае представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет с российской теннисисткой 14-м номером мирового рейтинга Миррой Андреевой.

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Комментарии
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