«Во втором сете потеряла концентрацию». Рыбакина — о победе в 1/4 финала турнира в Дубае

Казахстанская теннисистка седьмая ракетка мира Елена Рыбакина прокомментировала победу над американкой Софьей Кенин в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу спортсменки из Казахстана.

«Я начала матч довольно хорошо, но во втором сете немного потеряла концентрацию. Софья — отличный игрок. С ней всегда сложно, хотя мне всё равно удалось найти свою игру. Очень рада, что победила в двух сетах», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

В 1/2 финала соревнований в Дубае представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет с российской теннисисткой 14-м номером мирового рейтинга Миррой Андреевой.