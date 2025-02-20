Даниил Медведев в шестой раз в карьере снялся с турнира по ходу матча

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в шестой раз в карьере снялся с турнира по ходу матча.

Это произошло на соревнованиях категории ATP-500 в Дохе (Катар). Медведев снялся с матча с 23-й ракеткой мира из Канады Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале турнира. Даниил отыграл первый сет (31 минуту), в котором сильнее со счётом 6:3 оказался канадец. После чего россиянин объявил о своём решении отказаться от продолжения встречи по состоянию здоровья.

Последние три снятия Даниила Медведева (до Дохи) с турниров по ходу матчей:

22 апреля 2024 года. «Мастерс» в Мадриде. Медведев – Иржи Легечка – 4:6, (снятие).

3 октября 2022 года. Турнир в Астане. Медведев – Новак Джокович – 6:4, 6:7 (снятие).

29 мая 2017 года. «Ролан Гаррос». Медведев – Бенжамен Бонзи – 7:5, 4:6, 1:6, 1:3 (снятие).