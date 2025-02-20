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Рыбакина — лидер по числу подач навылет на турнире в Дубае в этом году. У Елены 17 эйсов

Рыбакина — лидер по числу подач навылет на турнире в Дубае в этом году. У Елены 17 эйсов
Елена Рыбакина
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Казахстанская теннисистка седьмая ракетка мира Елена Рыбакина совершила 17 подач навылет в матче в 1/4 финала турнира в Дубае с представительницей США 56-й ракеткой мира Софьей Кенин.

Этот показатель также является лучшим среди всех других теннисисток на «тысячнике» в ОАЭ в 2025 году. Матч завершился со счётом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу Рыбакиной, которая также реализовала три брейк-пойнта из пяти.

Дубай (ж). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 17:40 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 2
         
Софья Кенин
56
США
Софья Кенин
С. Кенин

В 1/2 финала соревнований категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет с российской теннисисткой 14-м номером мирового рейтинга Миррой Андреевой. Действующей чемпионкой турнира является итальянка Жасмин Паолини.

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