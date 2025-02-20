Рыбакина — лидер по числу подач навылет на турнире в Дубае в этом году. У Елены 17 эйсов
Поделиться
Казахстанская теннисистка седьмая ракетка мира Елена Рыбакина совершила 17 подач навылет в матче в 1/4 финала турнира в Дубае с представительницей США 56-й ракеткой мира Софьей Кенин.
Этот показатель также является лучшим среди всех других теннисисток на «тысячнике» в ОАЭ в 2025 году. Матч завершился со счётом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу Рыбакиной, которая также реализовала три брейк-пойнта из пяти.
Дубай (ж). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 17:40 МСК
7
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 2
56
Софья Кенин
С. Кенин
В 1/2 финала соревнований категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет с российской теннисисткой 14-м номером мирового рейтинга Миррой Андреевой. Действующей чемпионкой турнира является итальянка Жасмин Паолини.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 февраля 2025
-
19:37
-
19:29
-
19:21
-
19:20
-
19:09
-
19:06
-
18:53
-
18:40
-
18:23
-
18:13
-
18:10
-
17:57
-
17:52
-
17:36
-
17:20
-
17:04
-
16:58
-
15:56
-
15:47
-
15:39
-
15:30
-
15:30
-
15:28
-
15:14
-
15:14
-
15:13
-
15:11
-
15:03
-
14:49
-
14:00
-
13:49
-
13:32
-
13:16
-
13:00
-
12:21