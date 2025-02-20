Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это странно». Оже-Альяссим оценил выход в полуфинал Дохи на отказе Медведева

«Это странно». Оже-Альяссим оценил выход в полуфинал Дохи на отказе Медведева
Аудио-версия:
Комментарии

23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в полуфинал турнира ATP-500 в Дохе (Катар). В четвертьфинале канадец встречался с россиянином Даниилом Медведевым. Теннисисты отыграли один сет, который Оже-Альяссим выиграл со счётом 6:3, после чего Медведев снялся с матча из-за болезни.

Доха (м). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 17:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
23
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6
3
         
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интересно, что предыдущий раунд Оже-Альяссим тоже прошёл на снятии соперника. Однако серб Хамад Меджедович и вовсе не вышел на матч.

«Мне казалось, что он (Медведев) играл нормально, но я не уверен. Я не знаю, как он себя чувствует. Думаю, он объяснит это на своей послематчевой пресс-конференции. Но, с моей стороны, казалось, что всё было вполне нормально. Я сделал брейк и удержал свою подачу. И он просто сказал судье, что не хочет пожимать нам руки, потому что ему плохо… Надеюсь, ничего страшного. Но, конечно, я был удивлён.

Пока что это странная неделя, потому что обычно, чтобы попасть в эту часть соревнований, нужно выиграть три матча. Я прошёл первый раунд в конкурентной борьбе. И после этого отыграл лишь один сет, когда, по сути, должен был выиграть как минимум четыре. Не знаю, что и сказать, это странно.

Всё неоднозначно: с одной стороны я свеж, а с другой – нет ничего лучше, чем победить, завершить матч и почувствовать: «Хорошо, я заслужил это». В этот раз всё иначе», — приводит слова канадца пресс-служба ATP.

Материалы по теме
Рублёв дожал соперника с 8-го матчбола. Но русское дерби в Дохе сорвала простуда Медведева
Рублёв дожал соперника с 8-го матчбола. Но русское дерби в Дохе сорвала простуда Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android