«Это странно». Оже-Альяссим оценил выход в полуфинал Дохи на отказе Медведева

23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в полуфинал турнира ATP-500 в Дохе (Катар). В четвертьфинале канадец встречался с россиянином Даниилом Медведевым. Теннисисты отыграли один сет, который Оже-Альяссим выиграл со счётом 6:3, после чего Медведев снялся с матча из-за болезни.

Интересно, что предыдущий раунд Оже-Альяссим тоже прошёл на снятии соперника. Однако серб Хамад Меджедович и вовсе не вышел на матч.

«Мне казалось, что он (Медведев) играл нормально, но я не уверен. Я не знаю, как он себя чувствует. Думаю, он объяснит это на своей послематчевой пресс-конференции. Но, с моей стороны, казалось, что всё было вполне нормально. Я сделал брейк и удержал свою подачу. И он просто сказал судье, что не хочет пожимать нам руки, потому что ему плохо… Надеюсь, ничего страшного. Но, конечно, я был удивлён.

Пока что это странная неделя, потому что обычно, чтобы попасть в эту часть соревнований, нужно выиграть три матча. Я прошёл первый раунд в конкурентной борьбе. И после этого отыграл лишь один сет, когда, по сути, должен был выиграть как минимум четыре. Не знаю, что и сказать, это странно.

Всё неоднозначно: с одной стороны я свеж, а с другой – нет ничего лучше, чем победить, завершить матч и почувствовать: «Хорошо, я заслужил это». В этот раз всё иначе», — приводит слова канадца пресс-служба ATP.