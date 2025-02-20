Мирра Андреева в Дубае впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA-1000

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 14-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000.

Это произошло на «тысячнике» в Дубае (ОАЭ). В матче 1/4 финала Андреева (12) со счётом 6:3, 6:3 обыграла пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек (2). Это вторая в карьере Андреевой победа над вице-лидером рейтинга.

За дебютный выход в финал турнира WTA-1000 в Дубае Мирра Андреева сразится с чемпионкой Уимблдона-2022 седьмой ракеткой мира казахстанкой Еленой Рыбакиной (6).