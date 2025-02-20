Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева в Дубае впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA-1000

Мирра Андреева в Дубае впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA-1000
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 14-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000.

Дубай (ж). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 13:10 МСК
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Это произошло на «тысячнике» в Дубае (ОАЭ). В матче 1/4 финала Андреева (12) со счётом 6:3, 6:3 обыграла пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек (2). Это вторая в карьере Андреевой победа над вице-лидером рейтинга.

За дебютный выход в финал турнира WTA-1000 в Дубае Мирра Андреева сразится с чемпионкой Уимблдона-2022 седьмой ракеткой мира казахстанкой Еленой Рыбакиной (6).

Материалы по теме
«Я очень нервничала перед матчем». Признания Мирры после яркой победы над Швёнтек
«Я очень нервничала перед матчем». Признания Мирры после яркой победы над Швёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android