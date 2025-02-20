Даниил Медведев прокомментировал решение сняться с турнира в Дохе по ходу матча

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё решение сняться с турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар) прямо по ходу матча 1/4 финала, в котором встречался с 23-й ракеткой мира из Канады Феликсом Оже-Альяссимом.
Медведев отыграл первый сет (31 минуту), в котором сильнее со счётом 6:3 оказался канадец. После чего Даниил объявил о своём решении отказаться от продолжения встречи.
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«К сожалению, у меня пищевое отравление. Очень разочарован тем, что закончил свой путь здесь, в Дохе, поскольку чувствую, что играл хорошо. С нетерпением жду возвращения сюда в следующем году», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.
За выход в финал турнира в Дохе Оже-Альяссим сразится с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, 10-й ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым.
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