Каролина Мухова пробилась в полуфинал «тысячника» в Дубае

Чешская теннисистка 17-я ракетка мира Каролина Мухова вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Со счётом 6:2, 7:5 она обыграла представительницу Румынии — 89-й номер рейтинга Сорану Кырстя.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Муховой удалось реализовать 5 брейк-пойнтов из 10, а также выполнить две подачи навылет. Она также допустила две двойные ошибки. Кырстя не выполнила ни одного эйса, реализовала три брейк-пойнта из трёх возможных и допустила две двойные ошибки.

В 1/2 финала «тысячника» в Дубае Каролина Мухова сразится с датской теннисисткой Кларой Таусон, которая ранее оказалась сильнее Линды Носковой.