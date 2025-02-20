Каролина Мухова пробилась в полуфинал «тысячника» в Дубае
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Чешская теннисистка 17-я ракетка мира Каролина Мухова вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Со счётом 6:2, 7:5 она обыграла представительницу Румынии — 89-й номер рейтинга Сорану Кырстя.
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Муховой удалось реализовать 5 брейк-пойнтов из 10, а также выполнить две подачи навылет. Она также допустила две двойные ошибки. Кырстя не выполнила ни одного эйса, реализовала три брейк-пойнта из трёх возможных и допустила две двойные ошибки.
Дубай (ж). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 19:25 МСК
17
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
89
Сорана Кырстя
С. Кырстя
В 1/2 финала «тысячника» в Дубае Каролина Мухова сразится с датской теннисисткой Кларой Таусон, которая ранее оказалась сильнее Линды Носковой.
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