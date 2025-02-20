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Ига Швёнтек пожаловалась на календарь после поражения от Мирры Андреевой в Дубае

Ига Швёнтек пожаловалась на календарь после поражения от Мирры Андреевой в Дубае
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек объяснила поражение (3:6, 3:6) от 17-летней россиянки Мирры Андреевой (14-я ракетка мира) в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) перегруженностью календаря WTA.

Дубай (ж). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 13:10 МСК
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Конечно, дело в календаре. Мы не будем стабильными, выступая каждую неделю на протяжении многих лет. Сейчас эти турниры может выиграть кто угодно.

Я чувствую, что календарь не идёт нам на руку. Опять же — нам нужно менять континенты, менять покрытия, мячи — это всё непросто, поэтому я не удивлена.

Обычно я не настолько прямолинейна, но хочу сказать: проблема в том, что у меня было мало тренировок из-за нехватки времени. Я недовольна своим результатом. Этот результат хуже, чем мог бы быть.

Мне надо будет поговорить немного с командой и иначе спланировать следующие недели, потому что мне не хватило тренировок перед этими турнирами», — приводит слова Швёнтек Tennisnow со ссылкой на пресс-конференцию.

На прошедшем ранее турнире WTA-1000 в Дохе (Катар) Швёнтек проиграла Елене Остапенко в полуфинале со счётом 3:6, 1:6.

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