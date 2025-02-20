Ига Швёнтек пожаловалась на календарь после поражения от Мирры Андреевой в Дубае

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек объяснила поражение (3:6, 3:6) от 17-летней россиянки Мирры Андреевой (14-я ракетка мира) в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) перегруженностью календаря WTA.
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«Конечно, дело в календаре. Мы не будем стабильными, выступая каждую неделю на протяжении многих лет. Сейчас эти турниры может выиграть кто угодно.
Я чувствую, что календарь не идёт нам на руку. Опять же — нам нужно менять континенты, менять покрытия, мячи — это всё непросто, поэтому я не удивлена.
Обычно я не настолько прямолинейна, но хочу сказать: проблема в том, что у меня было мало тренировок из-за нехватки времени. Я недовольна своим результатом. Этот результат хуже, чем мог бы быть.
Мне надо будет поговорить немного с командой и иначе спланировать следующие недели, потому что мне не хватило тренировок перед этими турнирами», — приводит слова Швёнтек Tennisnow со ссылкой на пресс-конференцию.
На прошедшем ранее турнире WTA-1000 в Дохе (Катар) Швёнтек проиграла Елене Остапенко в полуфинале со счётом 3:6, 1:6.
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