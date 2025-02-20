Елена Рыбакина вышла в свой девятый полуфинал турнира WTA-1000 в карьере
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Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в девятый в карьере полуфинал турнира категории WTA-1000.
Это произошло на «тысячнике» в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинале Рыбакина обыграла соперницу из США 56-ю ракетку мира Софью Кенин со счётом 6:2, 7:6 (7:2).
Дубай (ж). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 17:40 МСК
7
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 2
56
Софья Кенин
С. Кенин
Интересно, что Рыбакина доходила минимум до полуфинала на 8 из 11 турниров WTA-1000, в которых принимала участие. Не покорились Елене полуфиналы только в Ухане, Цинциннати и Гвадалахаре.
Отметим, что за выход в финал Дубая Рыбакина сразится с 14-й ракеткой мира 17-летней россиянкой Миррой Андреевой.
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