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Елена Рыбакина вышла в свой девятый полуфинал турнира WTA-1000 в карьере

Елена Рыбакина вышла в свой девятый полуфинал турнира WTA-1000 в карьере
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Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в девятый в карьере полуфинал турнира категории WTA-1000.

Это произошло на «тысячнике» в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинале Рыбакина обыграла соперницу из США 56-ю ракетку мира Софью Кенин со счётом 6:2, 7:6 (7:2).

Дубай (ж). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 17:40 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 2
         
Софья Кенин
56
США
Софья Кенин
С. Кенин

Интересно, что Рыбакина доходила минимум до полуфинала на 8 из 11 турниров WTA-1000, в которых принимала участие. Не покорились Елене полуфиналы только в Ухане, Цинциннати и Гвадалахаре.

Отметим, что за выход в финал Дубая Рыбакина сразится с 14-й ракеткой мира 17-летней россиянкой Миррой Андреевой.

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