Елена Рыбакина вышла в свой девятый полуфинал турнира WTA-1000 в карьере

Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в девятый в карьере полуфинал турнира категории WTA-1000.

Это произошло на «тысячнике» в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинале Рыбакина обыграла соперницу из США 56-ю ракетку мира Софью Кенин со счётом 6:2, 7:6 (7:2).

Интересно, что Рыбакина доходила минимум до полуфинала на 8 из 11 турниров WTA-1000, в которых принимала участие. Не покорились Елене полуфиналы только в Ухане, Цинциннати и Гвадалахаре.

Отметим, что за выход в финал Дубая Рыбакина сразится с 14-й ракеткой мира 17-летней россиянкой Миррой Андреевой.