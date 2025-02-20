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Турнир WTA-1000 в Дубае: результаты игрового дня 20 февраля

Турнир WTA-1000 в Дубае: результаты игрового дня 20 февраля
Мирра Андреева
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Сегодня, 20 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжился хардовый турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей шестого игрового дня на соревнованиях в ОАЭ.

Теннис. WTA-1000, Дубай. 1/4 финала. Результаты матчей 19 февраля:

  • Мирра Андреева (Россия, 12)Ига Швёнтек (Польша, 2) — 6:3, 6:3;
  • Клара Таусон (Дания) — Линда Носкова (Чехия) — 7:6 (7:4), 6:4;
  • Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Софья Кенин (США, WC) — 6:6, 7:6 (7:2);
  • Каролина Мухова (Чехия, 14) — Сорана Кырстя (Румыния, WC) — 6:2, 7:5).

Действующей чемпионкой соревнований в Дубае является итальянская теннисистка Жасмин Паолини, которая уже выбыла в третьем круге.

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