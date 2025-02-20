Карлос Алькарас потерпел поражение от Легечки в четвертьфинале турнира в Дохе

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас не смог пробиться в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар).
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В четвертьфинальном матче посеянный под первым номером Алькарас со счётом 3:6, 6:3, 4:6 проиграл 25-й ракетке мира из Чехии Иржи Легечке. Для чеха это дебютная победа над игроком топ-3 мирового рейтинга. В решающей партии чех отыгрался со счёта 2:4 (30:40).
Встреча Алькараса с Легечкой продлилась 2 часа и 10 минут. В её рамках Алькарас семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Легечки восемь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
За выход в финал турнира в Дохе Легечка сразится с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Джек Дрейпер (Великобритания, 8).
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