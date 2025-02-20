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Рууд заменит дисквалифицированного Синнера на выставочном турнире в Лас-Вегасе

Рууд заменит дисквалифицированного Синнера на выставочном турнире в Лас-Вегасе
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер не сыграет на выставочном турнире The MGM Rewards Slam, который пройдёт с 1 по 2 марта в Лас-Вегасе (США). В звёздном уикенде вместо него примет участие трёхкратный финалист мэйджоров, пятая ракетка мира норвежец Каспер Рууд.

Помимо Рууда, в турнире примут участие Арина Соболенко (Беларусь), Александр Зверев (Германия), Наоми Осака (Япония), Тейлор Фриц (США) и Томми Пол (США).

Напомним, Синнер и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заключили мировое соглашение на трёхмесячный запрет на участие итальянца в турнирах в связи с употреблением допинга. Янник забанен с 9 февраля по 4 мая.

Ночное теннисное шоу примет Michelob Ultra Arena — бывший центр мероприятий Mandalay Bay, это крытая арена на 12 тыс. человек.

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