Рууд заменит дисквалифицированного Синнера на выставочном турнире в Лас-Вегасе

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер не сыграет на выставочном турнире The MGM Rewards Slam, который пройдёт с 1 по 2 марта в Лас-Вегасе (США). В звёздном уикенде вместо него примет участие трёхкратный финалист мэйджоров, пятая ракетка мира норвежец Каспер Рууд.

Помимо Рууда, в турнире примут участие Арина Соболенко (Беларусь), Александр Зверев (Германия), Наоми Осака (Япония), Тейлор Фриц (США) и Томми Пол (США).

Напомним, Синнер и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заключили мировое соглашение на трёхмесячный запрет на участие итальянца в турнирах в связи с употреблением допинга. Янник забанен с 9 февраля по 4 мая.

Ночное теннисное шоу примет Michelob Ultra Arena — бывший центр мероприятий Mandalay Bay, это крытая арена на 12 тыс. человек.