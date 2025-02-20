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Видео: Ига Швёнтек проигнорировала своего тренера после поражения от Мирры Андреевой

Видео: Ига Швёнтек проигнорировала своего тренера после поражения от Мирры Андреевой
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек, по всей видимости, весьма болезненно отреагировала на поражение от 14-й ракетки мира 17-летней россиянки Мирры Андреевой в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Дубай (ж). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 13:10 МСК
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Об этом свидетельствует видео, на котором запечатлена встреча Швёнтек с её тренером — известным бельгийским специалистом Вимом Фиссеттом — после матча. Фиссетт попытался поддержать Швёнтек, выставив руку для хлопка, однако Ига демонстративно проигнорировала этот жест.

Отметим, что на послематчевой пресс-конференции Швёнтек связала своё поражение от Андреевой с перегруженным календарём.

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