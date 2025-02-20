Видео: Ига Швёнтек проигнорировала своего тренера после поражения от Мирры Андреевой

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек, по всей видимости, весьма болезненно отреагировала на поражение от 14-й ракетки мира 17-летней россиянки Мирры Андреевой в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Об этом свидетельствует видео, на котором запечатлена встреча Швёнтек с её тренером — известным бельгийским специалистом Вимом Фиссеттом — после матча. Фиссетт попытался поддержать Швёнтек, выставив руку для хлопка, однако Ига демонстративно проигнорировала этот жест.

Отметим, что на послематчевой пресс-конференции Швёнтек связала своё поражение от Андреевой с перегруженным календарём.