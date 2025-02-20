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«Выпиваю немного любимой текилы». Соболенко рассказала, чем занимается после поражений

«Выпиваю немного любимой текилы». Соболенко рассказала, чем занимается после поражений
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, чем она и её команда занимаются после поражений на турнирах.

«Иду на шопинг, ем сладкое, выпиваю немного любимой текилы.

Серьёзно я виню их за поражение, и у нас всё хорошо. Но, на самом деле, мы работаем ещё усерднее, чтобы исправить и улучшить мою игру», — ответила Соболенко в социальных сетях в рамках рубрики «Вопрос-Ответ».

На текущем турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Соболенко (1) со счётом 3:6, 2:6 проиграла 38-й ракетке мира из Дании Кларе Таусон. Далее Арина планирует выступить в Индиан-Уэллсе (США).

Дубай (ж). 3-й круг
19 февраля 2025, среда. 17:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Клара Таусон
38
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
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