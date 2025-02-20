«Выпиваю немного любимой текилы». Соболенко рассказала, чем занимается после поражений

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, чем она и её команда занимаются после поражений на турнирах.

«Иду на шопинг, ем сладкое, выпиваю немного любимой текилы.

Серьёзно я виню их за поражение, и у нас всё хорошо. Но, на самом деле, мы работаем ещё усерднее, чтобы исправить и улучшить мою игру», — ответила Соболенко в социальных сетях в рамках рубрики «Вопрос-Ответ».

На текущем турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Соболенко (1) со счётом 3:6, 2:6 проиграла 38-й ракетке мира из Дании Кларе Таусон. Далее Арина планирует выступить в Индиан-Уэллсе (США).