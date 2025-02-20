Иржи Легечка назвал ключевой фактор своей победы над Алькарасом в Дохе

25-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка прокомментировал победу над четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:4 в пользу чеха.
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«Чувствую себя великолепно. Матч с самого начала был неровным. Выиграть такой матч у такого игрока — это супербольшое достижение. Я верил в себя. Понимал, что моего уровня достаточно, чтобы показывать такой теннис. Я верю, что если буду более стабильным в матчах, то смогу достигать таких результатов всё чаще и чаще.
Самым важным фактором сегодня было то, что я верил в свою игру. Я не отступал. Даже когда ошибался в первом сете, я всё равно стремился играть агрессивно, играть по своему плану. Я хотел подтолкнуть его к пределу его возможностей. Просто ждал подходящего момента, чтобы собрать всё это воедино. То, как я доверял своей игре, было сегодня ключевым моментом», — сказал Легечка в интервью на корте.
- 20 февраля 2025
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