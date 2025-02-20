Мирра Андреева рассказала, что помогло ей обыграть Игу Швёнтек в Дубае

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 14-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что помогло ей обыграть пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек в матче 1/4 финала турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
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«Прошлый наш матч был очень близким, тяжёлым и напряжённым. В этот раз я просто пыталась сказать самой себе, что мне нужно работать над своими ударами, быть агрессивной, не медлить. Думаю, это в какой-то степени помогло мне победить.
Я получила несколько новых советов [от психолога]. Рекомендации, как работать с гневом внутри себя, что делать, когда я не чувствую себя хорошо, как поддерживать свой уровень, когда, наоборот, чувствуешь себя хорошо, как оставаться собой.
Вот вам пример: когда счёт был 1:1 на моей подаче в первом сете. Она сделала брейк, выполнила три виннерса. Я ничего не могла с этим поделать, просто должна была это принять. Я также работаю над тем, чтобы принимать тот факт, что что-то идёт не так, как хочу.
Тем самым я чувствовала себя сильной, хотя счёт был 3:1 не в мою пользу. Я чувствовала, что всё равно нахожусь рядом с ней. Просто подумала: ладно, это займёт какое-то время, но я постараюсь вернуться и выиграть второй сет», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.
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