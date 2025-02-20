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«Так стыдно об этом говорить». Арина Соболенко ответила на вопрос о чтении книг

«Так стыдно об этом говорить». Арина Соболенко ответила на вопрос о чтении книг
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко откровенно рассказала, как относится к чтению.

Соболенко провела в своих социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ», один из подписчиков спросил её: «Любишь ли ты читать?»

«Так стыдно об этом говорить… После нескольких страниц я устаю. Очень изредка, раз в пару лет, начинаю с энтузиазмом много читать, но он быстро иссякает», — ответила Соболенко.

На текущем турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Соболенко (1) со счётом 3:6, 2:6 проиграла 38-й ракетке мира из Дании Кларе Таусон. Далее Арина планирует выступить в Индиан-Уэллсе (США).

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