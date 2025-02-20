Карлос Алькарас обратился к Иржи Легечке после поражения от него на турнире в Дохе
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал в социальных сетях пост после поражения в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар).
Доха (м). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 18:55 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|3
|6
25
Иржи Легечка
И. Легечка
В 1/4 финала посеянный под первым номером Алькарас со счётом 3:6, 6:3, 4:6 проиграл 25-й ракетке мира из Чехии Иржи Легечке. Для чеха это дебютная победа над игроком топ-3 мирового рейтинга. В решающей партии Иржи отыгрался со счёта 2:4 (30:40).
«Было очень приятно играть в Дохе в первый раз! Поздравляю Иржи с отличным матчем и желаю удачи в оставшейся части турнира!» — написал Алькарас в социальных сетях.
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