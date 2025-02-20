Фонсека: можно говорить, что Джокович — лучший игрок всех времён, но это не так

Бразильский теннисист 68-я ракетка мира Жоао Фонсека заявил, что не считает сербского спортсмена 24-кратного победителя ТБШ Новака Джоковича своим кумиром и лучшим теннисистом планеты.

— Кто ваш самый главный кумир в теннисе и в спорте в целом?

— Можно говорить, что Джокович является величайшим игроком всех времён, но для меня это не так. Джокович может быть лучшим на все времена, но Федерер… непревзойдённый, — приводит слова Фонсеки Ge.globo.

Ранее Фонсека выиграл первый в карьере титул. Он одержал победу на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). После этого он потерпел поражение уже в первом круге на домашнем турнире ATP-500 в Рио-де-Жанейро.