Джек Дрейпер одержал волевую победу над Берреттини в четвертьфинале турнира в Дохе

16-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в полуфинальный раунд турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар), призовой фонд которого составляет $ 3 035 960.

В матче 1/4 финала Дрейпер (8) со счётом 4:6, 6:4, 6:3 обыграл 35-ю ракетку мира из Италии Маттео Берреттини.

Встреча Дрейпера с Берреттини продлилась 2 часа и 22 минуты. В её рамках Джек восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Маттео 16 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в финал турнира в Дохе Дрейпер сразится с 25-й ракеткой мира чешским теннисистом Иржи Легечкой.