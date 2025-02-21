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Джек Дрейпер одержал волевую победу над Берреттини в четвертьфинале турнира в Дохе

Джек Дрейпер одержал волевую победу над Берреттини в четвертьфинале турнира в Дохе
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16-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в полуфинальный раунд турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар), призовой фонд которого составляет $ 3 035 960.

Доха (м). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 21:30 МСК
Маттео Берреттини
35
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
4 		6 6
         
Джек Дрейпер
16
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

В матче 1/4 финала Дрейпер (8) со счётом 4:6, 6:4, 6:3 обыграл 35-ю ракетку мира из Италии Маттео Берреттини.

Встреча Дрейпера с Берреттини продлилась 2 часа и 22 минуты. В её рамках Джек восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Маттео 16 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в финал турнира в Дохе Дрейпер сразится с 25-й ракеткой мира чешским теннисистом Иржи Легечкой.

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