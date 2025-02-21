Турнир ATP-500 в Дохе: результаты игрового дня 20 февраля

20 февраля состоялся очередной игровой день хардового турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар), действующим чемпионом которого является россиянин Карен Хачанов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами его матчей.

Теннис. ATP-500, Доха (Катар). Четвертьфинальный раунд, 20 февраля: