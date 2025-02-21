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Турнир ATP-500 в Дохе: результаты игрового дня 20 февраля

Турнир ATP-500 в Дохе: результаты игрового дня 20 февраля
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20 февраля состоялся очередной игровой день хардового турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар), действующим чемпионом которого является россиянин Карен Хачанов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами его матчей.

Теннис. ATP-500, Доха (Катар). Четвертьфинальный раунд, 20 февраля:

  • Андрей Рублёв (Россия, 5) — Алекс де Минор (Австралия, 2) — 6:1, 3:6, 7:6 (10:8);
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:3, (снятие из-за отравления);
  • Иржи Легечка (Чехия) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 6:3, 3:6, 6:4;
  • Джек Дрейпер (Великобритания, 8) — Маттео Берреттини (Италия) — 4:6, 6:4, 6:3.
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