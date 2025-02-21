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Определились полуфиналисты турнира ATP-500 в Дохе

Определились полуфиналисты турнира ATP-500 в Дохе
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20 февраля определились полуфинальные пары хардового турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар), призовой фонд которого составил $ 3 035 960.

Теннис. ATP-500, Доха (Катар). Полуфинальные пары:

Иржи Легечка (Чехия) — Джек Дрейпер (Великобритания, 8);
Андрей Рублёв (Россия, 5) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

В прошлом году турнир в Дохе выиграл серебряный призёр Олимпиады-2020, 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов. В текущем розыгрыше Карен потерпел поражение от соотечественника — чемпиона US Open — 2021, шестой ракетки мира Даниила Медведева в первом же круге со счётом 6:4, 5:7, 3:6.

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