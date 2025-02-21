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«Вечера с моими людьми». Арина Соболенко опубликовала подборку новых фото

«Вечера с моими людьми». Арина Соболенко опубликовала подборку новых фото
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях подборку эффектных фотографий из Дохи (Катар).

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

«Несколько вечеров с моими людьми», — подписала снимки Соболенко, добавив эмодзи «сердце», «кофе» и «мороженое».

На текущем турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Соболенко (1) со счётом 3:6, 2:6 проиграла 38-й ракетке мира из Дании Кларе Таусон. Далее Арина планирует выступить на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Белоруска ещё ни разу не выигрывала грядущие соревнования.

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