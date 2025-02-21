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Чесноков отреагировал на резкое заявление Кафельникова в отношении Синнера

Чесноков отреагировал на резкое заявление Кафельникова в отношении Синнера
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Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал слова олимпийского чемпиона 2000 года Евгения Кафельникова в отношении итальянского спортсмена Янника Синнера. Ранее Кафельников заявил, что если бы он был действующим игроком ATP-тура, то бойкотировал бы матчи с трёхкратным чемпионом мэйджоров, первой ракеткой мира из Италии Янником Синнером в знак недовольства из-за проваленного им допинг-теста.

«Очень хорошо отношусь к Жене Кафельникову… Мы друзья, я могу его поддержать, но, если даже Янник Синнер действительно виноват, я мог бы с ним сыграть после дисквалификации. Это была бы большая честь. Мне этот игрок очень нравится. Хочу, чтобы всё решилось гораздо позитивнее, потому что допинговые скандалы происходят чуть ли не каждый день», — сказал Чесноков в эфире спортивного радио «Движение».

Напомним, Янник Синнер был дисквалифицирован по решению ВАДА на три месяца. Первая ракетка мира пропустит турниры в Индиан-Уэллсе, в Майами, в Монте-Карло и в Мадриде.

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