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Ига Швёнтек назвала Арину Соболенко своим возможным тренером из соперниц по WTA-туру

Ига Швёнтек назвала Арину Соболенко своим возможным тренером из соперниц по WTA-туру
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек ответила на вопрос, кого бы выбрала в качестве тренера из своих ближайших соперниц.

«Петкович больше не играет, но я слышала, что у неё очень хорошая насмотренность, и я всегда любила её, так что, я думаю, мы бы сработались. Я не знаю, возможно, Арина. Она старше меня, и, возможно, она завершит карьеру раньше, чем я, и это было бы весело», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Швёнтек и Соболенко провели между собой 12 матчей на турнирах уровня WTA, в восьми из которых победу праздновала польская теннисистка.

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