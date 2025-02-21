Турнир ATP-500 в Дохе: расписание игрового дня 21 февраля

Сегодня, 21 февраля, состоится очередной игровой день турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфинальных матчей игрового дня.

Теннис. ATP-500, Доха. Второй круг, 21 февраля (время московское):

18:00. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Андрей Рублёв (Россия)

19:30. Иржи Легечка (Чехия) — Джек Дрейпер (Великобритания)

Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. Турнир проходит с 17 по 23 февраля 2025 года. Шестая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира по ходу матча 1/4 финала, в котором встречался с 23-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом. Медведев проиграл первый сет со счётом 6:3. После чего Даниил объявил о своём решении отказаться от продолжения встречи.