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Турнир WTA-1000 в Дубае: расписание игрового дня 21 февраля

Турнир WTA-1000 в Дубае: расписание игрового дня 21 февраля
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Сегодня, 21 февраля, в Дубае (ОАЭ) пройдут очередные матчи хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфиналов в женском одиночном разряде на соревнованиях в ОАЭ.

Теннис. WTA-1000, Дубай. 1/2 финала, 21 февраля (время московское):

  • 16:00. Мирра Андреева (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан);
  • 18:00. Клара Таусон (Дания) — Каролина Мухова (Чехия).

Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини, в прошлогоднем финале обыгравшая российскую теннисистку Анну Калинскую — 4:6, 7:5, 7:5.

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