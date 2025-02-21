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Паула Бадоса и Онс Жабер выбрали друг друга в качестве своих тренеров из соперниц в туре

Паула Бадоса и Онс Жабер выбрали друг друга в качестве своих тренеров из соперниц в туре
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10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса и её подруга 32-й номер рейтинга WTA Онс Жабер из Туниса ответили на вопрос, кого бы выбрали в качестве тренера из своих ближайших соперниц в туре.

Бадоса: cейчас я бы выбрала Онс Жабер. Я думаю, мы очень ладим. Она знает теннис очень хорошо, но особенно эмоциональную часть. Я это говорю, потому что мы играли в паре, и иногда, когда вы играете вдвоём,
вы также должны наставлять друг друга. Есть несколько моментов, где одна играет лучше других, так что мы уже это делаем. И мы чувствуем себя очень комфортно.

Жабер: теперь я предвзята, потому что я знаю, что Паула назвала меня. Я чувствую, честно, что Паула много знает. Потому что, когда ты общаешься с игроками, которые умеют то и это, это, правда, очень тебе помогает. Поэтому, наверное, я бы выбрала Паулу, — рассказали теннисистки на пресс-конференции.

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