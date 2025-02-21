Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублёв: во сколько начало, где смотреть полуфинал в Дохе

Сегодня, 21 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе состоится полуфинальный матч, в котором встретятся 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск.

Следить за матчами турнира в Дохе можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России официальные трансляции турниров ATP доступны у BetBoom.

Напомним, действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика. Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира по ходу матча 1/4 финала.