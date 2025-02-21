Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублёв: во сколько начало, где смотреть полуфинал в Дохе
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Сегодня, 21 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе состоится полуфинальный матч, в котором встретятся 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск.
Доха (м). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 18:00 МСК
23
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
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10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Следить за матчами турнира в Дохе можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России официальные трансляции турниров ATP доступны у BetBoom.
Напомним, действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика. Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира по ходу матча 1/4 финала.
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