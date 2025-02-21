Мирра Андреева — Елена Рыбакина: где смотреть, во сколько начало полуфинала в Дубае

Сегодня, 21 февраля, в Дубае (ОАЭ) состоится полуфинальный матч хардового турнира категории WTA-1000, в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая седьмую строчку рейтинга.

Следить за матчами турнира в Дубае можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Елена Рыбакина, который начнётся не ранее 16:00 мск.

Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини, в прошлогоднем финале обыгравшая российскую теннисистку Анну Калинскую — 4:6, 7:5, 7:5.