Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Дохе

Сегодня, 21 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе состоится матч 1/2 финала, в котором встретятся 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублёв, который начнётся не ранее 18:00 мск.

Рублёв и Оже-Альяссим ранее встречались шесть раз. Последний матч спортсмены провели в финале грунтового турнира в Мадриде в 2024 году. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 7:5 в пользу Рублёва. Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.