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Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Дохе

Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Дохе
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Сегодня, 21 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе состоится матч 1/2 финала, в котором встретятся 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим.

Доха (м). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 18:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
23
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублёв, который начнётся не ранее 18:00 мск.

Рублёв и Оже-Альяссим ранее встречались шесть раз. Последний матч спортсмены провели в финале грунтового турнира в Мадриде в 2024 году. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 7:5 в пользу Рублёва. Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.

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